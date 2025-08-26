Музетти о том, что поменял технику подачи: «В Цинциннати я проиграл Бонзи и понял, что с подачей что-то не так»

Лоренцо Музетти прокомментировал изменения в технике выполнения подачи.

В первом круге US Open он обыграл Джованни Мпетши Перрикара – 6:7(3), 6:3, 6:4, 6:4. С этого турнира он подает без приставки.

«Перелом случился в Цинциннати. Тогда я проиграл Бонзи и понял, что с подачей что-то не так. Подброс уходил слишком вперед, и процент первой подачи заметно падал.

Мы постарались максимально упростить технику. Сейчас я вообще не двигаю ноги при подаче – раньше пытался переносить вес вперед, но в итоге заваливался. Поправка получилась небольшой, но эффект – ощутимый. Сегодня я подавал действительно хорошо», – сказал Музетти.

В матче с французом Музетти подал 13 эйсов и выиграл 87% очков на подаче.