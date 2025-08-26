Серундоло впервые отыгрался с 0:2 по сетам
Франсиско Серундоло вышел во второй круг US Open.
Он обыграл Маттео Арнальди – 3:6, 2:6, 7:5, 6:4, 6:3. В третьем сете он отыграл скрытый матчбол при счете 5:5.
Аргентинец впервые в карьере ушел с 0:2 по сетам. В пятисетовых матчах у Серундоло теперь две победы и пять поражений.
Дальше он сыграет с квалифаером Леандро Риеди.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
