Серундоло впервые отыгрался с 0:2 по сетам

Франсиско Серундоло вышел во второй круг US Open.

Он обыграл Маттео Арнальди – 3:6, 2:6, 7:5, 6:4, 6:3. В третьем сете он отыграл скрытый матчбол при счете 5:5.

Аргентинец впервые в карьере ушел с 0:2 по сетам. В пятисетовых матчах у Серундоло теперь две победы и пять поражений.

Дальше он сыграет с квалифаером Леандро Риеди .