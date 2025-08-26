Мирра Андреева выиграла первый матч после «Уимблдона»

Мирра Андреева вышла во второй круг US Open.

Она разгромила Алисию Паркс – 6:0, 6:1.

Для Андреевой это первая победа после «Уимблдона ». В Монреале она прошла один матч на отказе соперницы, а в Цинциннати не играла из-за травмы.

В целом Андреева выиграла 38-й матч в сезоне.

Во втором круге она сыграет с Анастасией Потаповой.