Мирра Андреева выиграла первый матч после «Уимблдона»
Мирра Андреева вышла во второй круг US Open.
Она разгромила Алисию Паркс – 6:0, 6:1.
Для Андреевой это первая победа после «Уимблдона». В Монреале она прошла один матч на отказе соперницы, а в Цинциннати не играла из-за травмы.
В целом Андреева выиграла 38-й матч в сезоне.
Во втором круге она сыграет с Анастасией Потаповой.
Где Медведев будет в следующем году?8464 голоса
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости