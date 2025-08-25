Джокович 75-й раз подряд прошел первый круг на «Большом шлеме»
Новак Джокович обыграл Лернера Тьена на старте US Open – 6:1, 7:6(3), 6:2.
Серб 75-й раз подряд прошел первый круг на турнире «Большого шлема». Последнее поражение на старте «Шлема» он потерпел на Australian Open-2006.
Джокович стал первым теннисистом в Открытой эре, добившимся такого результата в основных сетках в одиночном разряде.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
