Джокович 75-й раз подряд прошел первый круг на «Большом шлеме»

Новак Джокович обыграл Лернера Тьена на старте US Open – 6:1, 7:6(3), 6:2.

Серб 75-й раз подряд прошел первый круг на турнире «Большого шлема». Последнее поражение на старте «Шлема» он потерпел на Australian Open-2006.

Джокович стал первым теннисистом в Открытой эре, добившимся такого результата в основных сетках в одиночном разряде.