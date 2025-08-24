Синнер о том, почему играет в защитном рукаве: «Мне понравилось ощущение, когда рука чуть больше зафиксирована, как было на «Уимблдоне»»

Янник Синнер объяснил, почему играет в защитном рукаве.

– На корте вы все еще носите на правой руке защитный рукав, который начали использовать на «Уимблдоне», когда получили травму локтя. Это предосторожность или что-то другое?

– Мне понравилось ощущение, когда рука чуть больше зафиксирована, как было на «Уимблдоне». Но тогда это было по другой причине. Сейчас я делаю это не для профилактики, а просто из-за ощущений.