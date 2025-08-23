  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Янник Синнер: «Моей мечтой было просто войти в топ-100. Все, что пришло после этого – огромный бонус»
14

Янник Синнер: «Моей мечтой было просто войти в топ-100. Все, что пришло после этого – огромный бонус»

Янник Синнер рассказал, какие цели ставил перед собой ранее.

«Я сказал родителям, когда уезжал, что если я не буду в топ-200 в 23 или 24 года, то я закончу с теннисом, потому что мы не могли себе этого позволить с теми деньгами, что у нас были.

Переезды по турнирам стоят дорого. Если у тебя есть тренер, то все еще дороже. Мне очень повезло, потому что я начал зарабатывать в 18 лет. Тогда я почувствовал себя увереннее. Когда ты молод, ты говоришь о мечте, но даже не веришь в нее по-настоящему.

Иногда я говорил: «Я хочу стать первой ракеткой мира» или «Я хочу выиграть «Большой шлем». Но это были лишь мечты. То положение, в котором я нахожусь сегодня, выходило за рамки моих мечтаний. Теперь все по-другому. Теперь я понимаю свой потенциал.

Я понимаю, что если играю хорошо, то могу выиграть турнир. У меня иные перспективы. Когда я был моложе, моей мечтой было просто войти в топ-100. Я был бы просто счастлив. Все, что пришло после этого – огромный бонус», – заявил первая ракетка мира на пресс-конференции US Open.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoUS Open
logoATP
logoЯнник Синнер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Тиафу о том, кто выиграет больше «Шлемов» – Синнер или Алькарас: «Карлос»
13 минут назад
Уинстон-Сейлем (ATP). Финал. Ван де Зандшульп сыграет с Фучовичем
258 минут назад
Медведев пригласил бы Тимоти Шаламе в свою ложу на US Open, Осака – Барака Обаму, Руне – Джастина Бибера
9сегодня, 16:04
Медведев начал сотрудничество с брендом напитков Fahrenheit
10сегодня, 14:04
Шарапова посетила церемонию введения в Зал теннисной славы
10сегодня, 12:22Фото
Петрова о том, как Медведеву вернуться на прежний уровень: «Менять технику ударов уже нет смысла – нужно набрать мощь и мышечную массу»
19сегодня, 11:59
Кливленд (WTA). Финал. Кырстя встретится с Ли
сегодня, 11:30
Джокович – на слухи о работе с Селеш: «Я не могу вам ничего сказать, но у нас были некоторые интересные разговоры»
24сегодня, 11:15
Монтеррей (WTA). Александрова доиграет с Бузковой, Шнайдер вышла в финал
28сегодня, 10:04
Гауфф о смене тренера перед US Open: «Решение было очень внезапным. Но я посчитала, что это хорошая возможность»
6сегодня, 09:21
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото