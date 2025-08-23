Янник Синнер: «Моей мечтой было просто войти в топ-100. Все, что пришло после этого – огромный бонус»

Янник Синнер рассказал, какие цели ставил перед собой ранее.

«Я сказал родителям, когда уезжал, что если я не буду в топ-200 в 23 или 24 года, то я закончу с теннисом, потому что мы не могли себе этого позволить с теми деньгами, что у нас были.

Переезды по турнирам стоят дорого. Если у тебя есть тренер, то все еще дороже. Мне очень повезло, потому что я начал зарабатывать в 18 лет. Тогда я почувствовал себя увереннее. Когда ты молод, ты говоришь о мечте, но даже не веришь в нее по-настоящему.

Иногда я говорил: «Я хочу стать первой ракеткой мира» или «Я хочу выиграть «Большой шлем». Но это были лишь мечты. То положение, в котором я нахожусь сегодня, выходило за рамки моих мечтаний. Теперь все по-другому. Теперь я понимаю свой потенциал.

Я понимаю, что если играю хорошо, то могу выиграть турнир. У меня иные перспективы. Когда я был моложе, моей мечтой было просто войти в топ-100. Я был бы просто счастлив. Все, что пришло после этого – огромный бонус», – заявил первая ракетка мира на пресс-конференции US Open.