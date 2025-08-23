US Open. Квалификация. Селехметьева с Акли играют решающий сет, Чараева выбыла
Две россиянки сыграют за выход в финал в основную сетку US Open.
Нью-Йорк, США
24 августа – 7 сентября 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Квалификация
Второй круг
Алина Чараева (Россия) – Сиюй Ван (Китай) – 4:6, 6:4, 2:6
Оксана Селехметьева (Россия) – Аяна Акли (США) – 7:5, 2:6
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости