Нисикори прекратил сотрудничество с чемпионом US Open-2002 Юханссоном
Кеи Нисикори больше не работает с тренером Томасом Юханссоном.
Японец начал сотрудничать с чемпионом Australian Open-2002 в феврале 2024-го. Под его руководством он вернулся в топ-100, выиграл «Челленджер» в Хельсинки и дошел до финала турнира ATP 250 в Гонконге.
«Мы с Томасом решили расстаться. Хочу поблагодарить его не только за глубокие знания в теннисе, но и за отличный командный дух. О любых дальнейших изменениях в команде я сообщу дополнительно. Спасибо за поддержку», – твитнул Нисикори.
Ранее Нисикори снялся с US Open из-за травмы спины.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @keinishikori
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости