Нисикори прекратил сотрудничество с чемпионом US Open-2002 Юханссоном

Кеи Нисикори больше не работает с тренером Томасом Юханссоном.

Японец начал сотрудничать с чемпионом Australian Open-2002 в феврале 2024-го. Под его руководством он вернулся в топ-100, выиграл «Челленджер» в Хельсинки и дошел до финала турнира ATP 250 в Гонконге.

«Мы с Томасом решили расстаться. Хочу поблагодарить его не только за глубокие знания в теннисе, но и за отличный командный дух. О любых дальнейших изменениях в команде я сообщу дополнительно. Спасибо за поддержку», – твитнул Нисикори .

Ранее Нисикори снялся с US Open из-за травмы спины.