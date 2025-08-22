Фонсека и дель Потро обыграли Микельсена и Роддика в выставочном матче на US Open
В Нью-Йорке прошли выставочные матчи с участием звезд тенниса.
Жоао Фонсека и Хуан Мартин дель Потро обыграли Алекса Микельсена и Энди Роддика в выставочном парном матче на Стадионе Артура Эша в Нью-Йорке – 11:9.
Также прошло три матча в миксте. Джон Макинрой и Винус победили Андре Агасси и Коко Гауфф – 12:10. Гаэль Монфис и Элина Свитолина обыграли Флавио Коболли и Флавию Пеннетту – 14:12. Бетани Маттек-Сэндс и теннисист-колясочник Кейси Рацлафф победили Джека Сока и теннисистку-колясочницу Дану Мэтьюсон – 10:8.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
