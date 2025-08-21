Хачанов о любимом матче на US Open: «Игра с Надалем в 2018 году – одно из моих сильнейших выступлений»

Девятая ракетка мира Карен Хачанов назвал самый запоминающийся матч на US Open.

– Расскажите о первых впечатлениях от US Open?

– Первый раз, когда я здесь играл. Кажется, это была квалификация в 2015 году. Я приехал в Нью-Йорк и был в восторге – раньше играл только в юниорах, а тут сразу турнир «Большого шлема». Я был поражен: «Вау, Нью-Йорк!» Я был очень рад возможности сыграть здесь впервые.

– Какой ваш любимый матч на US Open?

– Матч с Рафаэлем Надалем в 2018 году. Я проиграл в четырех сетах, мы играли четыре с половиной часа, но это была настоящая борьба. Матч запомнился тем, как мы сражались, как проходили розыгрыши. Уровень игры был очень высоким. Физически мы выдержали все четыре с половиной часа. Жаль, что я проиграл, но все равно считаю это одним из своих сильнейших выступлений.

Хачанов уступил испанцу в третьем круге US Open-2018 со счетом 7:5, 5:7, 6:7(7), 6:7(3).

Хачанов 4,5 часа на равных рубился с Надалем. Это было потрясающе