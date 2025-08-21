  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Хачанов о любимом матче на US Open: «Игра с Надалем в 2018 году – одно из моих сильнейших выступлений»
3

Хачанов о любимом матче на US Open: «Игра с Надалем в 2018 году – одно из моих сильнейших выступлений»

Девятая ракетка мира Карен Хачанов назвал самый запоминающийся матч на US Open.

– Расскажите о первых впечатлениях от US Open?

– Первый раз, когда я здесь играл. Кажется, это была квалификация в 2015 году. Я приехал в Нью-Йорк и был в восторге – раньше играл только в юниорах, а тут сразу турнир «Большого шлема». Я был поражен: «Вау, Нью-Йорк!» Я был очень рад возможности сыграть здесь впервые.

– Какой ваш любимый матч на US Open?

– Матч с Рафаэлем Надалем в 2018 году. Я проиграл в четырех сетах, мы играли четыре с половиной часа, но это была настоящая борьба. Матч запомнился тем, как мы сражались, как проходили розыгрыши. Уровень игры был очень высоким. Физически мы выдержали все четыре с половиной часа. Жаль, что я проиграл, но все равно считаю это одним из своих сильнейших выступлений.

Хачанов уступил испанцу в третьем круге US Open-2018 со счетом 7:5, 5:7, 6:7(7), 6:7(3).

Хачанов 4,5 часа на равных рубился с Надалем. Это было потрясающе

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: atptour.com
logoРафаэль Надаль
logoКарен Хачанов
logoUS Open
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Gucci показал сумку, с которой Синнер будет выходить на матчи на US Open
3 минуты назадФото
Уинстон-Сейлем (ATP). 1/4 финала. Корда играет с Кецмановичем, Муньяр встретится с Фучовичем, Медьедович – с Мпетши Перрикаром, Бу – с ван де Зандшульпом
123 минуты назадLive
US Open. Квалификация. 2-й круг. Приданкина играет с Шибахарой, Чараева встретится с Марчинко, Селехметьева – с Шиманович, Прозорова выбыла
943 минуты назадLive
Синнер провел первую тренировку после болезни
256 минут назадВидео
US Open. Мирра Андреева попала в одну четверть с Пегулой, Рыбакина – с Соболенко, Александрова сыграет с Севастовой, Винус – с Муховой
28сегодня, 16:35
US Open. Медведев попал в четверть с Алькарасом и Шелтоном, Хачанов – с Рублевым и Зверевым
49сегодня, 16:22
Сегодня 19-летие Жоао Фонсеки
3сегодня, 16:09
Петрова о новом формате микста на US Open: «Обидно за парников, которые не заработали тех денег, которые планировали заработать»
5сегодня, 15:51
Руне о новом формате микста на US Open: «Отличное развлечение для игроков и зрителей»
6сегодня, 15:12
Евгений Кафельников: «Турниры ATP 250 и «Челленджеры» очень важны для развития молодых игроков»
5сегодня, 14:08
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото