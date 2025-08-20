23-летняя Захарова впервые вышла в полуфинал

23-летняя Анастасия Захарова впервые сыграет в полуфинале турнира WTA.

В Кливленде она прошла в полуфинал на отказе Евы Лис, снявшейся до начала матча.

Ранее лучшим результатом россиянки был четвертьфинал турнира в Гонконге в прошлом году.

В матче за выход в финал 100-я ракетка мира встретится с Людмилой Самсоновой, или Яфань Ван, или Сораной Кырстей, или Жиль Тайкманн.