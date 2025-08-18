Рублев – единственный игрок с 2024-го, побеждавший на турнире, где участвовали Синнер и Алькарас
Янник Синнер и Карлос Алькарас разыграют титул «Мастерса» в Цинциннати.
Андрей Рублев остается единственным теннисистом кроме Алькараса и Синнера, которому удалось выиграть турнир в период с прошлого года при условии их участия.
В 2024-м россиянин выиграл «Мастерс» в Мадриде, пройдя Алькараса в четвертьфинале. Синнер тогда снялся перед матчем 1/4 с Феликсом Оже-Альяссимом.
Добавим, что в этом году итальянец отбывал трехмесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Он не выступал после Australian Open и до турнира в Риме.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
