Рублев – единственный игрок с 2024-го, побеждавший на турнире, где участвовали Синнер и Алькарас

Янник Синнер и Карлос Алькарас разыграют титул «Мастерса» в Цинциннати.

Андрей Рублев остается единственным теннисистом кроме Алькараса и Синнера , которому удалось выиграть турнир в период с прошлого года при условии их участия.

В 2024-м россиянин выиграл «Мастерс» в Мадриде, пройдя Алькараса в четвертьфинале. Синнер тогда снялся перед матчем 1/4 с Феликсом Оже-Альяссимом .

Добавим, что в этом году итальянец отбывал трехмесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Он не выступал после Australian Open и до турнира в Риме.