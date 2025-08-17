Алькарас о финале против Синнера: «Я готов принять этот вызов и взглянуть на то, что я сделал неправильно в последнем матче»

Карлос Алькарас прокомментировал предстоящий финал против Янника Синнера.

Они разыграют титул «Мастерса» в Цинциннати. Они четвертый раз в сезоне сыграют в финале – Алькарас ведет 2:1, но в последнем матче на «Уимблдоне» он уступил.

«С нетерпением жду возможности снова с ним сыграть. Благодаря нему я играю в свой лучший теннис. И для людей здорово, что они смотрят на наши встречи. Потому что мы очень высоко поднимаем в них уровень и показываем замечательный теннис.

Я готов принять этот вызов. Я готов взглянуть на то, что я сделал неправильно в последнем матче, и постараться быть лучше в понедельник. Завтра будет выходной. Я постараюсь лучше приспособить свою игру, чтобы быть готовым и идеальным на 100% морально и тактически. Завтрашний день будет отличным, и я в предвкушении понедельника», – сказал испанец в интервью на корте после выхода в финал.