Синнер о возвращении фитнес-тренера, уволенного после допинг-скандала: «Мы уже все сказали в пресс-релизе»

Янник Синнер отказался комментировать возвращение фитнес-тренера Умберто Феррары.

Напомним, он покинул команду итальянца после допинг-скандала в августе прошлого года и вновь присоединился к команде Синнера две недели назад.

«Думаю, мы уже все сказали в пресс-релизе . Я очень рад быть здесь и снова сыграть этот турнир», – сказал первая ракетка мира и действующий чемпион на пресс-конференции турнира в Цинциннати.

«[Титул «Уимблдона»] ощущался совсем иначе из-за того, что случилось на предыдущем «Большом шлеме». Я сам удивился тому, что смог вернуться и показать такой уровень.

Конечно, я был очень рад взять небольшой перерыв после, увидеться с семьей, друзьями и важными мне людьми. Но после я вернулся к тренировкам и постарался быть как можно более готовым к американской серии, которая тоже очень важна», – также поделился он.