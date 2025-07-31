Микельсен обыграл Музетти и впервые вышел в 1/8 финала «Мастерса»

20-летний Алекс Микельсен вышел в четвертый круг турнира в Торонто.

Он обыграл десятую ракетку мира Лоренцо Музетти – 3:6, 7:6(4), 6:4.

Для американца это первый выход в 1/8 финала «Мастерса» в карьере.

Также эта победа стала для Микельсена второй в карьере над соперником из топ-10. Первую он одержал над Алексом де Минауром в Лос-Кабос в 2024 году. Теперь его статистика против первой десятки – 2:6.