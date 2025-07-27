Фис о восстановлении после стрессового перелома: «Торопиться не стоит, пауза только к лучшему»

Артур Фис рассказал, как проходит восстановление после стрессового перелома.

Француз получил травму спины на «Ролан Гаррос».

«Мне всего 20 (в июне исполнилось 21 – Спортс’’) – торопиться не стоит. Наоборот, если я возьму паузу, чтобы восстановиться и набрать форму к хардовой серии и концовке сезона, это только к лучшему.

Я начал снова тренироваться всего десять дней назад. Сделал МРТ – и в целом все в порядке. Травма серьезная, и я должен быть максимально осторожен».

Фис должен вернуться на корт на «Мастерсе» в Торонто. Там он стартует со второго круга, где сыграет с Пабло Каррено-Бустой или Лиамом Дракслем (WC).