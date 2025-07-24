Рыбакина о том, против кого из мужчин хочет сыграть в миксте на US Open: «Думаю, против Синнера и Алькараса. Хочу увидеть и почувствовать, как они бьют»
Елену Рыбакину спросили, против кого из мужчин ей хотелось бы сыграть на US Open.
В миксте 12-я ракетка мира выступит в паре с Тэйлором Фрицем.
– Есть кто-то из мужчин, против кого тебе особенно интересно было бы сыграть? Все-таки уникальная возможность – сыграть с топовыми парнями.
– Ну...смотря как посмотреть (смеется). Думаю, против Синнера и Алькараса. Точно. Хочется увидеть, как они бьют, почувствовать, как летит мяч. Но с каждым из них играть совсем непросто.
В этом году микст пройдет в новом формате на неделе перед стартом одиночной сетки, 19-20 августа.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @TheTennisLetter
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