Харри в матче с Руне впервые отыгрался с 0:2 по сетам
Николас Харри выиграл пятисетовик у Хольгера Руне.
Чилиец победил в первом круге «Уимблдоне» – 4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4.
Харри впервые ушел с 0:2 по сетам. Он проиграл 13 предыдущих матчей, в которых уступал с таким счетом. Его баланс в пятисетовиках теперь стал 1:5.
Харри 11-й раз в карьере обыграл соперника из топ-10 (16 поражениях).
Руне впервые проиграл матч, ведя 2:0 по сетам (при 16 победах). Его баланс в пятисетовиках – 7:4.
За выход в третий круг чилиец сыграет с Лернером Тьеном.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости