Харри в матче с Руне впервые отыгрался с 0:2 по сетам

Николас Харри выиграл пятисетовик у Хольгера Руне.

Чилиец победил в первом круге «Уимблдоне » – 4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4.

Харри впервые ушел с 0:2 по сетам. Он проиграл 13 предыдущих матчей, в которых уступал с таким счетом. Его баланс в пятисетовиках теперь стал 1:5.

Харри 11-й раз в карьере обыграл соперника из топ-10 (16 поражениях).

Руне впервые проиграл матч, ведя 2:0 по сетам (при 16 победах). Его баланс в пятисетовиках – 7:4.

За выход в третий круг чилиец сыграет с Лернером Тьеном .