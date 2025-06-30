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Соболенко о предложении играть в пятисетовом формате с четвертьфиналов ТБШ: «Это слишком большая нагрузка для женского организма»

Арина Соболенко не хочет, чтобы женщины играли в пятисетовом формате на ТБШ.

– Финал мужского «Ролан Гаррос» получился эпическим. Ваш финал тоже вышел драматичным. Как вам идея играть в пятисетовом формате начиная с четвертьфиналов? Что вы об этом думаете?

– Думаю, физически я одна из самых выносливых. Возможно, это было бы мне на руку. Но я не готова играть пять сетов. Это слишком большая нагрузка для женского организма. Мы еще не готовы к такому количеству тенниса, и это, скорее всего, приведет к более частым травмам. Так что я бы не поддержала эту идею – пусть это остается для мужчин (смеется).

– Как вам матч Синнер против Алькараса?

– Я рада видеть такой длинный и качественный матч. Для зрителей пять часов отличного тенниса – это потрясающе и весело. Но как теннисистка я не завидую тем, кому приходится играть пять часов. Мне сложно представить, сколько дней у них ушло на восстановление после такого безумного матча. Но это был невероятный матч, – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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