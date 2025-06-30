Жабер после отказа в первом круге «Уимблдона»: «Не ожидала, что буду чувствовать себя так плохо»

Онс Жабер прокомментировала отказ в матче c Викторией Томовой на «Уимблдоне».

Она снялась при счете 6:7(5), 0:2. После матча она не пришла на пресс-конференцию, но дала короткий комментарий.

«Не ожидала, что буду чувствовать себя так плохо. Последние дни тренировалась неплохо, но это не придает уверенности. Сезон выдался сложным, но я продолжаю себя заставлять, несмотря ни на что. Надеюсь, настроение выправится, и мы посмотрим, что делать дальше.

Планирую немного отвлечься от тенниса, отложить ракетку, восстановиться и провести время с семьей. Надеюсь, это даст мне сил. Слово «отдых» – именно то, что нужно».