Карен Хачанов начал сотрудничество с новым медиа-проектом о теннисе.

«Теннис как шахматы: стратегия, ходы на опережение и холодный расчет. Карен знает, как играть эту партию красиво. First & Red и Хачанов – вместе создаем новую главу тенниса» – сказано в заявлении First & Red.

Ранее амбассадорами First & Red стали Александр Бублик и Диана Шнайдер.