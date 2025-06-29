Хачанов стал амбассадором First & Red
Карен Хачанов начал сотрудничество с новым медиа-проектом о теннисе.
«Теннис как шахматы: стратегия, ходы на опережение и холодный расчет. Карен знает, как играть эту партию красиво. First & Red и Хачанов – вместе создаем новую главу тенниса» – сказано в заявлении First & Red.
Ранее амбассадорами First & Red стали Александр Бублик и Диана Шнайдер.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал First & Red
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