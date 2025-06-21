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Циципас под твитом Бадосы о новой травме: «Давай сбежим и откроем фуд-трак, где будут подавать только хлопья»

Стефанос Циципас поддержал Паулу Бадосу, получившую травму бедра в Берлине.

Испанка не доиграла четвертьфинал против Ван Синьюй и написала в твиттере: «Я так устала от этого❤️‍🩹».

Грек ответил: «Давай сбежим и откроем фуд-трак, где будут подавать только хлопья, он никогда не будет дважды стоять в одном месте, а платить там будут комплиментами».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @steftsitsipas
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