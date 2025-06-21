Истбурн (ATP). Действующий чемпион Фриц начнет со второго круга, Бублик сыграет с Комесаньей

Состоялась жеребьевка турнира ATP 250 в Истбурне, который пройдет 23-28 июня.

Действующий чемпион Тэйлор Фриц (1), Томми Пол (2), Якуб Меньшик (3) и Юго Эмбер (4) начнут со второго круга.

Фриц сыграет с Жоао Фонсекой или Зизу Бергсом , Меньшик – с Маттео Арнальди или Рейлли Опелкой .

Александр Бублик стартует матчем с Франсиско Комесаньей.

Полностью сетка здесь .