Ришар Гаске: «Не думаю, что Алькарас и Синнер когда-либо достигнут уровня Надаля на грунте»

Ришар Гаске ответил на слова Макинроя о превосходстве Алькараса и Синнера.

Ранее Джон Макинрой заявил , что считает Карлоса Алькараса и Янника Синнера фаворитами против Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос».

«Надаль играл на невероятном уровне. Я уверен, что на «Ролан Гаррос» , на пике формы, он был бы лучше Синнера и Алькараса. Когда я играл против Янника [на «Ролан Гаррос»-2025], я сыграл очень плохо (3:6, 0:6, 4:6). Мне 39 лет. Если бы я сыграл на том же уровне против Рафаэля, он бы не отдал мне и двух геймов.

У Надаля был такой уровень, что он всегда мог выигрывать «Ролан Гаррос». Не думаю, что Синнер и Алькарас когда-либо достигнут такого качества игры на грунте. В его время финалы длились три-четыре сета. Он был слишком силен для остальных».