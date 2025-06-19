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Хачанов 3-й раз в карьере обыграл соперника из топ-30 на траве и вышел в четвертьфинал на втором турнире подряд

Карен Хачанов сыграет в четвертьфинале турнира в Галле.

Россиянин во втором круге победил 27-ю ракетку мира Феликса Оже-Альяссима – 6:3, 1:6, 6:3. Он третий раз в карьере обыграл игрока из топ-30 на траве, до этого он побеждал только Кеи Нисикори в 2017-м и 2018-м на этом же турнире – остальные 11 встреч Хачанов проиграл.

В Галле Хачанов играет шестой раз, и пятый раз он доходит минимум до четвертьфинала (баланс – 1:3).

На прошлой неделе россиянин вышел в четвертьфинал в Хертогенбоше, где уступил Габриэлю Диалло (6:7(6), 4:6). Вообще в этом сезоне Хачанов четвертый раз выходит в четвертьфинал, его статистика на этой стадии в этом году – 1:2.

В Галле за выход в полуфинал Хачанов сыграет с Андреем Рублевым или Томасом Мартином Этчеверри.

Опубликовано: Алёна Майорова
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