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Оже-Альяссим – третий по количеству полуфиналов ATP среди игроков, родившихся в 2000-х

24-летний Феликс Оже-Альяссим в Штутгарте 34-й раз вышел в полуфинал ATP.

Янник Синнер, Карлос Алькарас и Оже-Альяссим – единственные теннисисты, которые родились в 2000 году или позже и как минимум 30 раз дошли до полуфинала на уровне ATP.

У 23-летнего Синнера 37 полуфиналов за карьеру, у 22-летнего Алькараса – 38.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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