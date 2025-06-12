Тони Кроос принял участие в выпускном в академии Надаля

Прошла выпускная церемония академии Рафаэля Надаля.

Прошла выпускная церемония академии Рафаэля Надаля .

В мероприятии приняло участие 52 ученика, которые завершили учебный этап в академии.

Чемпион мира в составе сборной Германии, бывший футболист Тони Кроос стал почетным гостем мероприятия.

На церемониях прошлых лет принимали участие баскетболисты Пау Газоль и Рикки Рубио, Давид Феррер, Ига Швентек и Карлос Мойя, а также Роджер Федерер и Мария Шарапова, которые выступали дистанционно в 2020 году.

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