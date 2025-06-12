Тони Кроос принял участие в выпускном в академии Надаля
Прошла выпускная церемония академии Рафаэля Надаля.
Прошла выпускная церемония академии Рафаэля Надаля.
В мероприятии приняло участие 52 ученика, которые завершили учебный этап в академии.
Чемпион мира в составе сборной Германии, бывший футболист Тони Кроос стал почетным гостем мероприятия.
На церемониях прошлых лет принимали участие баскетболисты Пау Газоль и Рикки Рубио, Давид Феррер, Ига Швентек и Карлос Мойя, а также Роджер Федерер и Мария Шарапова, которые выступали дистанционно в 2020 году.
Александра Эала – прорыв турнира в Майами. В детстве громила Мирру, а теперь прошла трех чемпионок «Шлемов» подряд
Опубликовала: Лера Ли
Источник: инстаграм академии Надаля
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости