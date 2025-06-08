Барак Обама поздравил Гауфф с победой на «Ролан Гаррос»: «Мы тобой гордимся»

Барак Обама поздравил Коко Гауфф с победой на «Ролан Гаррос».

Американка обыграла в финале Арину Соболенко со счетом 6:7(5), 6:2, 6:4.

«Поздравляю с потрясающим титулом «Ролан Гаррос», первая американская чемпионка этого турнира в одиночном разряде за последние десять лет. Мы тобой гордимся», – твитнул бывший президент США.