Бублик после победы над Дрэйпером в 1/8 «Ролан Гаррос»: «Такой шанс выпадает раз в жизни, и я не мог его упустить»
Александр Бублик поделился эмоциями от победы над Джеком Дрэйпером.
Он обыграл пятую ракетку мира 5:7, 6:3, 6:2, 6:4 и впервые вышел в четвертьфинал «Большого шлема».
«Такой шанс выпадает раз в жизни, и я не мог его упустить.
Стоять здесь – это лучший момент в моей жизни. И точка. Это просто невероятно, дамы и господа, огромное вам спасибо!
Знаете, я стою тут, будто уже выиграл турнир. Могу прямо сейчас расплакаться. Стоп, у меня же еще матч впереди. Я профессиональный теннисист, надо готовиться», – сказал Бублик в интервью корте.
«Я уникален в своем дебилизме». В голове у Бублика после сенсационной ремонтады
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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