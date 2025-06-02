Бублик после победы над Дрэйпером в 1/8 «Ролан Гаррос»: «Такой шанс выпадает раз в жизни, и я не мог его упустить»

Александр Бублик поделился эмоциями от победы над Джеком Дрэйпером.

Он обыграл пятую ракетку мира 5:7, 6:3, 6:2, 6:4 и впервые вышел в четвертьфинал «Большого шлема».

«Такой шанс выпадает раз в жизни, и я не мог его упустить.

Стоять здесь – это лучший момент в моей жизни. И точка. Это просто невероятно, дамы и господа, огромное вам спасибо!

Знаете, я стою тут, будто уже выиграл турнир. Могу прямо сейчас расплакаться. Стоп, у меня же еще матч впереди. Я профессиональный теннисист, надо готовиться», – сказал Бублик в интервью корте.

«Я уникален в своем дебилизме». В голове у Бублика после сенсационной ремонтады