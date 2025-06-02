  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Касаткина после матча с Андреевой: «Проиграть подруге не так уж плохо. Для меня лучше иметь подругу и иногда ей проигрывать, чем наживать врагов»
6

Касаткина после матча с Андреевой: «Проиграть подруге не так уж плохо. Для меня лучше иметь подругу и иногда ей проигрывать, чем наживать врагов»

Дарья Касаткина прокомментировала поражение от Мирры Андреевой.

Она уступила 18-летней россиянке 3:6, 5:7.

– Мирра только что сказала, что играть против вас очень сложно. Вы много тренируетесь вместе, и она отметила, что вы знаете игру друг друга. В чем вызов таких матчей?

– Ну, похоже, мы и правда слишком хорошо знаем друг друга. Может, стоит взять паузу от совместных тренировок (смеется). Шучу, конечно!

Так устроен тур: появляется новичок, вы играете пару матчей, тренируетесь вместе – и вот уже все друг друга изучили. Это обычное дело, так работает наш теннисный мир. Поэтому в каждом матче приходится придумывать, как удивить соперника или сделать что-то лучше, чем раньше. Это, кстати, одна из интересных сторон тенниса, но и непростая. Иногда бывает, что играешь с одним и тем же человеком три недели подряд.

В общем, мы все тут варимся в одном котле, играем друг против друга, тренируемся вместе и знаем друг друга как облупленных.

– Вам легче или тяжелее принимать поражение от подруги, или это просто поражение – и неважно, от кого?

– Честно, для меня это нормально. Проиграть подруге не так уж плохо. На корте я вообще не чувствую какого-то лишнего давления или дискомфорта, когда играю против друзей. Я к этому привыкла. Бывает, выигрываю, бывает, проигрываю – и то, и другое нормально.

Для меня лучше иметь подругу и иногда ей проигрывать, чем наживать врагов. Особенно в туре – эмоции от конфликтов куда хуже, чем от дружбы, – сказала Касаткина на пресс-конференции.

«Ненавижу ее», «Игра с ней – пытка». Кайфовый матч подруг Мирры и Касаткиной изнутри

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoWTA
logoМирра Андреева
logoРолан Гаррос
logoДарья Касаткина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Ролан Гаррос. 1/4 финала. Мирра Андреева играет с Буассон, Гауфф победила Киз
24958 минут назадLive
Гауфф вышла в полуфинал на втором «Ролан Гаррос» подряд
сегодня, 11:21
Буассон разминалась с Синнером перед матчем с Миррой Андреевой
7сегодня, 10:53Видео
Алькарас о Синнере: «В каком-то смысле он вдохновляет меня выкладываться на 100% в каждом матче»
1сегодня, 10:05
Соболенко о том, что в женском теннисе меньше укороченных: «Не каждая девушка так же бесстрашна, как Бублик»
5сегодня, 09:37
Ролан Гаррос. 1/4 финала. Синнер встретится с Бубликом, Джокович – со Зверевым
63сегодня, 09:22
Алькарас после того, как обыграл Пола за 1,5 часа в четвертьфинале РГ: «Простите, но у меня своя работа»
1сегодня, 09:01
Михаил Дегтярев: «Заявочные и стартовые взносы в детско-юношеском спорте запрещены и будут запрещены, пока я министр»
20сегодня, 09:00
Свитолина на вопрос о том, хотела бы она играть до 38 лет, как Монфис: «Нет, потому что я хочу еще детей»
1сегодня, 08:30
Арина Соболенко: «Не думаю, что я когда-то играла с кем-то мощнее меня – в нашем матче с Сереной я не чувствовала, что она била сильнее»
20сегодня, 07:38
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23