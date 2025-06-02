Касаткина после матча с Андреевой: «Проиграть подруге не так уж плохо. Для меня лучше иметь подругу и иногда ей проигрывать, чем наживать врагов»

Дарья Касаткина прокомментировала поражение от Мирры Андреевой.

Она уступила 18-летней россиянке 3:6, 5:7.

– Мирра только что сказала, что играть против вас очень сложно. Вы много тренируетесь вместе, и она отметила, что вы знаете игру друг друга. В чем вызов таких матчей?

– Ну, похоже, мы и правда слишком хорошо знаем друг друга. Может, стоит взять паузу от совместных тренировок (смеется) . Шучу, конечно!

Так устроен тур: появляется новичок, вы играете пару матчей, тренируетесь вместе – и вот уже все друг друга изучили. Это обычное дело, так работает наш теннисный мир. Поэтому в каждом матче приходится придумывать, как удивить соперника или сделать что-то лучше, чем раньше. Это, кстати, одна из интересных сторон тенниса, но и непростая. Иногда бывает, что играешь с одним и тем же человеком три недели подряд.

В общем, мы все тут варимся в одном котле, играем друг против друга, тренируемся вместе и знаем друг друга как облупленных.

– Вам легче или тяжелее принимать поражение от подруги, или это просто поражение – и неважно, от кого?

– Честно, для меня это нормально. Проиграть подруге не так уж плохо. На корте я вообще не чувствую какого-то лишнего давления или дискомфорта, когда играю против друзей. Я к этому привыкла. Бывает, выигрываю, бывает, проигрываю – и то, и другое нормально.

Для меня лучше иметь подругу и иногда ей проигрывать, чем наживать врагов. Особенно в туре – эмоции от конфликтов куда хуже, чем от дружбы, – сказала Касаткина на пресс-конференции.

«Ненавижу ее», «Игра с ней – пытка». Кайфовый матч подруг Мирры и Касаткиной изнутри