Синнер пятый раз вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос»
Янник Синнер вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос».
В третьем круге он обыграл Иржи Лехечку – 6:0, 6:1, 6:2.
Синнер выиграл 29 из 30 последних матчей.
Итальянец пятый раз в карьере вышел во вторую неделю в Париже. Он проводит свой шестой «Ролан Гаррос». Его лучший результат на турнире – полуфинал-2024. Это один из двух турниров «Большого шлема», который он не выигрывал (также «Уимблдон»).
На ТБШ в целом Синнер вышел во вторую неделю 16-й раз. Дальше он поборется с Андреем Рублевым.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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