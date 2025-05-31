Синнер пятый раз вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос»

Янник Синнер вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

В третьем круге он обыграл Иржи Лехечку – 6:0, 6:1, 6:2.

Синнер выиграл 29 из 30 последних матчей.

Итальянец пятый раз в карьере вышел во вторую неделю в Париже. Он проводит свой шестой «Ролан Гаррос». Его лучший результат на турнире – полуфинал-2024. Это один из двух турниров «Большого шлема», который он не выигрывал (также «Уимблдон»).

На ТБШ в целом Синнер вышел во вторую неделю 16-й раз. Дальше он поборется с Андреем Рублевым.