У Фиса, снявшегося с «Ролан Гаррос» перед матчем с Рублевым, стрессовый перелом в поясничном отделе позвоночника

14-я ракетка мира Артур Фис снялся с «Ролан Гаррос» из-за проблем с поясницей.

У француза, снявшегося с турнира перед матчем третьего круга с Андреем Рублевым, диагностировали стрессовый перелом.

«Мы с командой решили, что лучше приостановить выступления сейчас, потому что, сделав это сейчас, я смогу вернуться через четыре-шесть недель. Если бы я продолжал себя перегружать, пришлось бы, вероятно, взять паузу на несколько месяцев. Пришлось сделать выбор», – сказал Фис на пресс-конференции.