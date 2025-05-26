Полина Кудерметова проиграла 3 из 3 матчей основной сетки «Больших шлемов»

Полина Кудерметова не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос».

Россиянка проиграла 21-й ракетке мира Алене Остапенко – 7:5, 0:6, 2:6. Теперь она уступает 2:6 по личным встречам соперницам из топ-25.

Кудерметова трижды в карьере играла в основной сетке на «Больших шлемах» – ранее она также играла на Australian Open-2023 и 2025. Ее баланс побед и поражений 0:3.