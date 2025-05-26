Руне о матче на корте №7 на «Ролан Гаррос»: «Мне нравятся корты побольше. Но я играл здесь в первом круге по юниорам, когда победил – надеюсь, это хороший знак»

Хольгер Руне прокомментировал игру на корте №7 в первом круге «Ролан Гаррос».

Десятая ракетка мира прошел Роберто Баутисту-Агута – 6:7(4), 6:4, 6:3, 6:2.

– Каково вам было играть на корте №7? Сначала было очень шумно, потому что рядом играл Артур Казо. Каковы были ваши впечатления?

– Да, было очень шумно и условия отличались от тех, что были на тренировках на протяжении всей недели. И в целом такого давно не было – если не ошибаюсь, последний раз я играл на подобном корте на US Open много лет назад и уже тогда на это жаловался.

Была хорошая энергия. Я играл здесь в первом круге по юниорам, когда победил (в 2019-м – Спортс’‘). Надеюсь, это хороший знак (улыбается).

Нет, все в порядке. Я прошел дальше, и это главное.

– Вас не напрягает игра на таком корте?

– Конечно, мне нравятся корты побольше. Я говорил с ATP и понял, что сегодня был сложный день, потому что [Ришар] Гаске мог провести последний матч в карьере. Играл Стэн [Вавринка], который выигрывал турнир в прошлом, много сеяных вроде [Янника] Синнера и [Карлоса] Алькараса. Так что было трудно, но как есть, – рассказал датчанин на пресс-конференции.