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«Я всегда мечтала выиграть здесь трофей – но, к сожалению, я никогда не достигну этой цели». Гарсия провела последний матч на «Ролан Гаррос»

Каролин Гарсия провела последний матч на «Ролан Гаррос».

Француженка уступила в первом круге Бернарде Пере – 4:6, 4:6.

«Прежде всего, спасибо вам всем за поддержку в этом матче. Это было очень эмоционально. Я старалась изо всех сил и пыталась бороться до конца. Я была очень рада сыграть сегодня.

С начала этого года я знала, что этот сезон станет последним. И я знала, что это будет мой последний «Ролан Гаррос». Я долго колебалась, прежде чем объявить об этом, потому что не знала, как я буду справляться с эмоциями. С начала недели я плачу каждый день.

Я всегда играла, показывая все свои эмоции – хорошие, плохие… Иногда стресс и желание выступить хорошо мне мешали. Эти эмоции часто подводили меня, особенно здесь, на «Ролан Гаррос», где у меня бывали тяжелые моменты. Я старалась отдавать все, что могла. Я всегда мечтала выиграть здесь трофей – но, к сожалению, я никогда не достигну этой цели.

Но все те замечательные, позитивные моменты и трудные минуты, которые я разделила с французскими болельщиками, останутся со мной навсегда. Я сохраню это внутри.

Первая глава моей жизни, связанная с теннисом, позволила мне стать той, кто я есть. Она сформировала меня как личность – и я хочу поблагодарить всех, кто был со мной. Мою семью, друзей – и последние два года моего будущего мужа, который очень поддержал меня. Эти два года были для меня непростыми, и он действительно помог мне с этим справиться. Он дал мне силы, чтобы закончить карьеру, продолжая любить теннис – вместо того, чтобы возненавидеть. Я хочу поблагодарить его за то, каким человеком я стала.

И я хочу поблагодарить вас. Эта глава была прекрасной. Спасибо всем», – сказала француженка в речи на корте после матча.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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