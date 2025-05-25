Ролан Гаррос. Расписание 26 мая. Полина Кудерметова и Остапенко сыграют последним запуском, турнир начнут Хачанов, Алькарас, Синнер, Швентек
Опубликовано расписание второго игрового дня «Ролан Гаррос», 26 мая.
На главном корте матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на всех остальных – в 12:00.
На Корте Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи:
Ребекка Шрамкова – Ига Швентек (5);
Наоми Осака – Паула Бадоса (10);
Теренс Атман (WC) – Ришар Гаске (WC);
(не раньше 21:15) Янник Синнер (1) – Артур Риндеркнеш.
На Корте Сюзан Ленглен план такой:
Джулио Дзеппьери (Q) – Карлос Алькарас (2);
Николас Харри – Артур Фис (14).
Вероника Кудерметова сыграет с Викторией Томовой первым запуском на Корте №12.
Затем Людмила Самсонова (19) на этом же корте встретится с Майар Шериф.
Там же Карен Хачанов третьим запуском поборется с Александром Вукичем.
Полина Кудерметова сыграет с Аленой Остапенко последним запуском на Корте №13.
Полностью расписание здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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