Ролан Гаррос. Расписание 26 мая. Полина Кудерметова и Остапенко сыграют последним запуском, турнир начнут Хачанов, Алькарас, Синнер, Швентек

Опубликовано расписание второго игрового дня «Ролан Гаррос», 26 мая.



На главном корте матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на всех остальных – в 12:00.

На Корте Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи:

На Корте Сюзан Ленглен план такой:

Вероника Кудерметова сыграет с Викторией Томовой первым запуском на Корте №12.

Затем Людмила Самсонова (19) на этом же корте встретится с Майар Шериф.

Там же Карен Хачанов третьим запуском поборется с Александром Вукичем.

Полина Кудерметова сыграет с Аленой Остапенко последним запуском на Корте №13.

Полностью расписание здесь .