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Ролан Гаррос. Расписание 26 мая. Полина Кудерметова и Остапенко сыграют последним запуском, турнир начнут Хачанов, Алькарас, Синнер, Швентек

Опубликовано расписание второго игрового дня «Ролан Гаррос», 26 мая.


На главном корте матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на всех остальных – в 12:00.

На Корте Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи:

На Корте Сюзан Ленглен план такой:

Вероника Кудерметова сыграет с Викторией Томовой первым запуском на Корте №12.

Затем Людмила Самсонова (19) на этом же корте встретится с Майар Шериф.

Там же Карен Хачанов третьим запуском поборется с Александром Вукичем.

Полина Кудерметова сыграет с Аленой Остапенко последним запуском на Корте №13.

Полностью расписание здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoИга Швентек
logoНаоми Осака
logoРебекка Шрамкова
logoПаула Бадоса
logoРишар Гаске
logoЯнник Синнер
logoЭмма Наварро
logoКарлос Алькарас
logoБернарда Пера
logoНиколас Харри
logoКаролин Гарсия
logoВероника Кудерметова
logoАртур Фис
logoКарен Хачанов
logoАлена Остапенко
logoПолина Кудерметова
logoТеренс Атман
logoАртур Риндеркнеш
logoЛюдмила Самсонова
logoATP
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