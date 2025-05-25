Павлюченкова проиграла в первом круге «Ролан Гаррос» впервые с 2019-го

Анастасия Павлюченкова не сыграет во втором круге «Ролан Гаррос» впервые с 2019-го.

Россиянка уступила восьмой ракетке мира Циньвэнь Чжэн со счетом 4:6, 3:6.

Павлюченкова дважды в карьере проигрывала стартовый матч на этом турнире – в 2015-м и 2019-м.

После «Ролан Гаррос»-2021 россиянка не выиграла ни одного матча на грунте у соперниц из топ-10 – ее баланс 0:3.