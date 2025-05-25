Синнер об игре против французов на «Ролан Гаррос»: «Понятно, что болельщики будут поддерживать местных игроков – но не думаю, что они настроены против меня»

Янник Синнер рассказал, чего ждет от болельщиков на «Ролан Гаррос».

В первом круге итальянец встретится с Артуром Риндеркнешем. В случае победы дальше он также сыграет с французом – с Ришаром Гаске или Теренсом Атманом.

– Вы вернулись после отстранения на турнире в Риме перед очень позитивной, поддерживающей публикой. Чего вы ждете от болельщиков в Париже? Будет ли атмосфера другой по сравнению с домашним турниром?

– Да, это точно будет иначе, и я это понимаю. Но я не думаю, что болельщики настроены против меня. Понятно, что они будут поддерживать местных игроков – это то же самое, как и когда я играю с американцем на US Open. Это нормально.

В Риме была потрясающая атмосфера, потому что я итальянец. Логично, что игрока, который играет в своем городе или стране, больше поддерживают. Так что я это понимаю. В прошлом году я тоже здесь играл с французами. Поэтому я примерно представляю, чего ждать.

Сейчас другой момент, потому что что было – то было. Посмотрим. Я не могу ответить на этот вопрос, – заявил первая ракетка мира на пресс-конференции «Ролан Гаррос».