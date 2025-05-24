Рыбакина впервые за 13 месяцев выиграла титул

Елена Рыбакина стала чемпионкой пятисотника в Страсбурге.

В финале она победила Людмилу Самсонову 6:1, 6:7(2), 6:1 и сократила отставание в личных встречах (2:4).

Казахстанка выиграла девятый турнир в карьере, в том числе четвертый на грунте. Это ее первый титул с прошлого апреля, когда она победила в Штутгарте.

По итогам недели Рыбакина поднимется на одну строчку рейтинга и станет 11-й ракеткой мира, обойдя Диану Шнайдер.