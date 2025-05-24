Рыбакина впервые за 13 месяцев выиграла титул
Елена Рыбакина стала чемпионкой пятисотника в Страсбурге.
В финале она победила Людмилу Самсонову 6:1, 6:7(2), 6:1 и сократила отставание в личных встречах (2:4).
Казахстанка выиграла девятый турнир в карьере, в том числе четвертый на грунте. Это ее первый титул с прошлого апреля, когда она победила в Штутгарте.
По итогам недели Рыбакина поднимется на одну строчку рейтинга и станет 11-й ракеткой мира, обойдя Диану Шнайдер.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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