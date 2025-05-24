Медведев, Кириос, Давидович-Фокина снялись с парного «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев снялся с парного «Ролан Гаррос».

Вместо него в паре с Марсело Демолинером сыграет Николас Харри .

Также турнир пропустит Ник Кириос , который собирался выступить в Париже впервые с 2017 года. Вместо него в паре с Джорданом Томпсоном сыграет Джейсон Кублер.

Вместо Рафаэля Коллиньона в паре с Зизу Бергсом сыграет Йеспер де Йонг.

Алехандро Давидович-Фокина и Андреас Мис снялись командой, их заменил дуэт Лернера Тьена и Райана Сеггермана.