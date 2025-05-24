Медведев, Кириос, Давидович-Фокина снялись с парного «Ролан Гаррос»
Даниил Медведев снялся с парного «Ролан Гаррос».
Вместо него в паре с Марсело Демолинером сыграет Николас Харри.
Также турнир пропустит Ник Кириос, который собирался выступить в Париже впервые с 2017 года. Вместо него в паре с Джорданом Томпсоном сыграет Джейсон Кублер.
Вместо Рафаэля Коллиньона в паре с Зизу Бергсом сыграет Йеспер де Йонг.
Алехандро Давидович-Фокина и Андреас Мис снялись командой, их заменил дуэт Лернера Тьена и Райана Сеггермана.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @OtherLists
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