Кафельников о фаворитах «Ролан Гаррос»: «Не могу предположить, кто сейчас сможет остановить Алькараса»
Евгений Кафельников назвал главного фаворита «Ролан Гаррос» у мужчин.
«На мой взгляд, Алькарас, наверное, является главным фаворитом в турнире. После такого яркого финала на грунте в Риме против Янника Синнера, я думаю, что Алькарас главный претендент на победу. Я даже не могу предположить, кто сможет остановить Алькараса сейчас.
По Медведеву и Рублеву я ничего не думаю. Не хочу строить никаких иллюзий по их результату. Я думаю, что если дойдут до второй недели турнира, то это уже будет большим достижением для них», – цитирует Кафельникова «Советский спорт».
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Советский спорт»
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