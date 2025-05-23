Кафельников о фаворитах «Ролан Гаррос»: «Не могу предположить, кто сейчас сможет остановить Алькараса»

Евгений Кафельников назвал главного фаворита «Ролан Гаррос» у мужчин.

«На мой взгляд, Алькарас, наверное, является главным фаворитом в турнире. После такого яркого финала на грунте в Риме против Янника Синнера, я думаю, что Алькарас главный претендент на победу. Я даже не могу предположить, кто сможет остановить Алькараса сейчас.

По Медведеву и Рублеву я ничего не думаю. Не хочу строить никаких иллюзий по их результату. Я думаю, что если дойдут до второй недели турнира, то это уже будет большим достижением для них», – цитирует Кафельникова «Советский спорт».

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