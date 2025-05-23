Гарсия завершит карьеру в 2025-м

Экс-четвертая ракетка мира Каролин Гарсия завершит карьеру в этом сезоне.

«Дорогой теннис, пришло время прощаться. После 15 лет соревнований на высшем уровне и более 25 лет, когда я отдавала тебе почти каждую секунду своей жизни, я чувствую, что готова открыть новую главу.

Мой путь в теннисе не всегда был простым. С самого начала теннис был для меня чем-то большим, чем просто победы или поражения. Это была любовь или ненависть. Счастье или гнев. Тем не менее, я глубоко благодарна за этот путь – за все, что теннис мне дал, и за то, как он помог мне стать сильной, страстной и трудолюбивой женщиной.

Но теперь настало время для чего-то другого. Это нужно моему телу и личным целям.

Однако это еще не конец – не совсем конец. У меня впереди несколько турниров. Первый – дома, на «Ролан Гаррос». Мое 14-е подряд выступление в Париже. И последнее.

Обращаюсь ко всем моим теннисным друзьям, кто будет рядом: давайте встретимся еще раз, чтобы помечтать и побороться вместе.

В ближайшие дни я поделюсь планами на будущее. Но сейчас я хочу сосредоточиться на том, чтобы прожить на полную эти последние недели в туре», – написала Гарсия.

За карьеру француженка выиграла 11 титулов в одиночке, включая итоговый турнир и три тысячника. В паре она выиграла два турнира «Большого шлема» – «Ролан Гаррос» в 2016-м и 2022-м. Также она победительница Кубка Федерации-2019.