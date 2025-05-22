Селехметьева о том, что обыгрывает соперниц, стоящих выше нее в рейтинге: «Раньше я их слишком уважала. А сейчас чувствую, что достойна»

Оксана Селехметьева прокомментировала выход в основную сетку «Ролан Гаррос».

В финале квалификации она обыграла Лола Радивойевич – 6:4, 2:6, 6:4

– Вы третий раз вышли в основную сетку на «Шлеме», на «Ролан Гаррос» уже играли три года назад.

– Да, но сейчас все более осознанно происходит. Тогда мне было 19 лет, а сейчас я уже ума набралась, опытнее стала.

В финале квалификации были американские горки какие-то, но я горжусь, что выстояла и выиграла. Что показала, может, и не свой лучший теннис... Хотя нет, показала свой лучший теннис!

– Сейчас у вас все больше побед над игроками, которые выше в рейтинге, над соперницами из топ-100. Почему чаще стало получаться?

– Раньше я как-то слишком уважала таких соперниц, слишком. А сейчас чувствую, что готова играть на таком уровне, что достойна.

– Вы выигрывали юниорский «Ролан Гаррос» в паре с Александрой Эалой, она в этом сезоне выстрелила. Еще недавно были на одних турнирах с Евой Лис – она на Australian Open прорвалась. Такие примеры вас больше мотивируют, злят?

– Да я просто рада за девочек, что их трудная работа окупается. Моя постепенно тоже, я уже второй год тренируюсь в Барселоне, у меня шикарная команда, поэтому считаю, что улучшение результатов, этот выход в основу «Ролан Гаррос» – заслуженные, – сказала Селехметьева корреспонденту Спортса’’ Андрею Васильеву.