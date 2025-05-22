Бадоса о том, думают ли они с Циципасом о свадьбе: «Если мы когда-нибудь к этому придем, то это произойдет само собой. Нас никто не подгоняет»

Паула Бадоса и Стефанос Циципас ответили, задумываются ли они о свадьбе.

П. Б.: «Брак – это союз душ. Если мы когда-нибудь к этому придем, то это произойдет само собой. Нас никто не подгоняет. Главное – это любовь, душевная близость, отношения в повседневной жизни».

С. Ц.: «Это моя главная любовь за 26 лет жизни. Я считаю, что в таких обстоятельствах брак – это логичный шаг, который делают без внешнего давления по поводу того, когда и как это произойдет».