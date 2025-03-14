Бывшую 1377-ю ракетку ITF из России дисквалифицировали на год за нарушения теннисной антикоррупционной программы

Два игрока дисквалифицированы за нарушения теннисной антикоррупционной программы.

31 января россиянке Анне Лытневой были выдвинуты обвинения в четырех нарушениях: манипуляции результатами, содействии игроку в недостаточном старании, сговоре с целью коррупции и подстрекательстве. Обвинения касались событий 2023 года. Лытнева не отреагировала на обвинения и не стала подавать апелляцию.

Лытневу дисквалифицировали на 12 месяцев и оштрафовали на 5000 долларов (из которых 3000 – условно). Дисквалификация вступила в силу 25 февраля.

Лытневой 22 года, ее наивысший позиция в рейтинге ITF – №1377.

Руандиец Джошуа Мухайр обвинялся в двух нарушениях: содействии ставкам и манипуляции результатами. Они касались матча, сыгранного в сентябре 2023-го. Мухайр отрицал обвинения.

Мухайра дисквалифицировали на два года и шесть месяцев. Дисквалификация вступила в силу 24 февраля.

Мухайру 22 года, у него нет рейтинга.