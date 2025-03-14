Бывшую 1377-ю ракетку ITF из России дисквалифицировали на год за нарушения теннисной антикоррупционной программы
31 января россиянке Анне Лытневой были выдвинуты обвинения в четырех нарушениях: манипуляции результатами, содействии игроку в недостаточном старании, сговоре с целью коррупции и подстрекательстве. Обвинения касались событий 2023 года. Лытнева не отреагировала на обвинения и не стала подавать апелляцию.
Лытневу дисквалифицировали на 12 месяцев и оштрафовали на 5000 долларов (из которых 3000 – условно). Дисквалификация вступила в силу 25 февраля.
Лытневой 22 года, ее наивысший позиция в рейтинге ITF – №1377.
Руандиец Джошуа Мухайр обвинялся в двух нарушениях: содействии ставкам и манипуляции результатами. Они касались матча, сыгранного в сентябре 2023-го. Мухайр отрицал обвинения.
Мухайра дисквалифицировали на два года и шесть месяцев. Дисквалификация вступила в силу 24 февраля.
Мухайру 22 года, у него нет рейтинга.
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