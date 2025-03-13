Серундоло обыграл Де Минаура и впервые вышел в четвертьфинал в Индиан-Уэллс

Франсиско Серундоло обыграл №10 в мире Алекса де Минаура в Индиан-Уэллс.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:3.

Теперь баланс аргентинца против соперников из топ-10 составляет 13:13.

Серундоло впервые вышел в четвертьфинал в Индиан-Уэллс и пятый раз – на «Мастерсах» вообще.

Дальше он сыграет с двукратным действующим чемпионом Карлосом Алькарасом.