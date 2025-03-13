Серундоло обыграл Де Минаура и впервые вышел в четвертьфинал в Индиан-Уэллс
Франсиско Серундоло обыграл №10 в мире Алекса де Минаура в Индиан-Уэллс.
Матч завершился со счетом 7:5, 6:3.
Теперь баланс аргентинца против соперников из топ-10 составляет 13:13.
Серундоло впервые вышел в четвертьфинал в Индиан-Уэллс и пятый раз – на «Мастерсах» вообще.
Дальше он сыграет с двукратным действующим чемпионом Карлосом Алькарасом.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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