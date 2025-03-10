Ватануки после победы над Тиафу: «У меня слов нет. В прошлом году у меня была травма, и я рад просто выходить на корт»
349-я ракетка мира Есуки Ватануки оценил победу над №17 Фрэнсисом Тиафу.
Он обыграл американца 6:4, 7:6(6) и стал самым низкорейтинговым участником 1/8 финала в Индиан-Уэллс с 2004-го.
«У меня слов нет. Я очень рад. В прошлом году у меня была травма, и я рад просто выходить на корт», – сказал японец в интервью на корте.
Также Ватануки рассказал, что работает с Уэйном Феррейрой – бывшим тренером Тиафу.
«Я играл с ним в Майами, и Уэйн смотрел матч из ложи Тиафу. Он хорошо знает Тиафу.
Самое важное в нашей работе: иногда я немного нервничаю, проседаю психологически, а мы стараемся с этим разобраться. Я стараюсь получать удовольствие от игры».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости