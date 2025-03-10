Фис отыграл матчбол у Музетти

Артур Фис вышел в 1/8 финала в Индиан-Уэллс.

Француз обыграл 16-ю ракетку мира Лоренцо Музетти со счетом 3:6, 7:6(4), 6:3. Во втором сете он отыграл матчбол на подаче при счете 5:6.

Фис впервые с октября обыграл соперника из топ-20. Француз впервые вышел в 1/8 финала в Индиан-Уэллс.

Дальше он встретится с Маркосом Гироном.