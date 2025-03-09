Тэйлор Фриц: «Самый сложный удар справа – у Рублева и Федерера, слева – у Синнера и Зверева»

Тэйлор Фриц рассказал о самых сложных ударов соперников в туре.

– Очевидно, что вы сталкивались с самыми сложными ударами, которые есть в туре: подача [Джона] Изнера, форхенд Рафаэля Надаля. Расскажите, у каких соперников для вас самая сложная подача, игра на приеме, форхенд, бэкхенд?

– Сложно. Подача – конечно, у Рейлли [Опелки ] или Изнера. Удар справа – я не знаю, может, у [Андрея ] Рублева, [Роджера ] Федерера, что-то такое. Слева – может, у [Янника] Синнера, [Александра ] Зверева.

– А с кем сложнее играть, когда он принимает подачу?

– Возможно, с Новаком [Джоковичем] . Да, с Новаком. И еще Синнер хорший принимающий, – рассказал Фриц на пресс-конференции в Индиан-Уэллс.