Тэйлор Фриц: «Самый сложный удар справа – у Рублева и Федерера, слева – у Синнера и Зверева»
Тэйлор Фриц рассказал о самых сложных ударов соперников в туре.
– Очевидно, что вы сталкивались с самыми сложными ударами, которые есть в туре: подача [Джона] Изнера, форхенд Рафаэля Надаля. Расскажите, у каких соперников для вас самая сложная подача, игра на приеме, форхенд, бэкхенд?
– Сложно. Подача – конечно, у Рейлли [Опелки] или Изнера. Удар справа – я не знаю, может, у [Андрея] Рублева, [Роджера] Федерера, что-то такое. Слева – может, у [Янника] Синнера, [Александра] Зверева.
– А с кем сложнее играть, когда он принимает подачу?
– Возможно, с Новаком [Джоковичем]. Да, с Новаком. И еще Синнер хорший принимающий, – рассказал Фриц на пресс-конференции в Индиан-Уэллс.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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