Медведев о первой победе в Индиан-Уэллс: «Подготовка была не очень классной, так что я не знал, как все пойдет»

Даниил Медведев прокомментировал победу во втором круге в Индиан-Уэллс.

Он обыграл Бу Юнчаокете со счетом 6:2, 6:2.

«Первый гейм был довольно плохим – четыре невынужденных секунд за 30. Подготовка была не очень классной, так что я не знал, как все пойдет. Думал, что первый сет будет тяжелым, а потом я попытаюсь что-то придумать. И я прибавлял.

Провел отличный матч – и очень этим доволен».