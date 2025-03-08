Медведев о первой победе в Индиан-Уэллс: «Подготовка была не очень классной, так что я не знал, как все пойдет»
Даниил Медведев прокомментировал победу во втором круге в Индиан-Уэллс.
Он обыграл Бу Юнчаокете со счетом 6:2, 6:2.
«Первый гейм был довольно плохим – четыре невынужденных секунд за 30. Подготовка была не очень классной, так что я не знал, как все пойдет. Думал, что первый сет будет тяжелым, а потом я попытаюсь что-то придумать. И я прибавлял.
Провел отличный матч – и очень этим доволен».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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